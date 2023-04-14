В ЧВК "Вагнер" обвинили Киев в обороне Артёмовска "живыми щитами"

Власти Украины пытаются удержать Артёмовск (украинское название — Бахмут) не грамотно выстроенной обороной, а "живыми щитами". То есть отправкой всё новых подразделений на передовую. Об этом заявил один из командиров ЧВК "Вагнер".

"Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это всё закрыть. "Бахмутская мясорубка" — это потому, что украинская армия обороняет Артёмовск живыми людьми, живыми щитами", — приводит РИА "Новости" его слова.

Командир показал немногочисленные окопы и долговременную огневую точку на площади Свободы. По отсутствию гильз и упаковок от сухих пайков он сделал вывод, что эти объекты никто не удерживал.

"Все сидели в домах, прятались. Практически никакого сопротивления не было, парни заскочили и всё заняли", — сказал собеседник агентства.