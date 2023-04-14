ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 апреля 2023, 01:11
13490

В ЧВК "Вагнер" обвинили Киев в обороне Артёмовска "живыми щитами"

Власти Украины пытаются удержать Артёмовск (украинское название — Бахмут) не грамотно выстроенной обороной, а "живыми щитами". То есть отправкой всё новых подразделений на передовую. Об этом заявил один из командиров ЧВК "Вагнер".

"Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это всё закрыть. "Бахмутская мясорубка" — это потому, что украинская армия обороняет Артёмовск живыми людьми, живыми щитами", — приводит РИА "Новости" его слова.

Командир показал немногочисленные окопы и долговременную огневую точку на площади Свободы. По отсутствию гильз и упаковок от сухих пайков он сделал вывод, что эти объекты никто не удерживал.

"Все сидели в домах, прятались. Практически никакого сопротивления не было, парни заскочили и всё заняли", — сказал собеседник агентства.

Бойцы отрядов "Вагнера" продолжили вытеснение военных ВСУ из центра Артёмовска
Бойцы отрядов "Вагнера" продолжили вытеснение военных ВСУ из центра Артёмовска

Как сообщал Лайф, ЧВК "Вагнер" оценивает количество уничтоженных этой группой за время СВО военных и наёмников ВСУ в 38 тысяч человек, причём абсолютное большинство — 32 тысячи — приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.

BannerImage

ТАСС / Валентин Спринчак

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧВК "Вагнер"
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar