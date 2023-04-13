Пригожин раскрыл потери украинской армии в боях с ЧВК "Вагнер"
Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" в ходе СВО уничтожила 38 тыс. солдат ВСУ
ЧВК "Вагнер" оценивает количество уничтоженных за время специальной военной операции украинских военных и наёмников в 38 тысяч человек, причём абсолютное большинство — 32 тысячи — приходится на Соледар, Артёмовск (Бахмут) и его окрестности. Такими данными поделился в четверг основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Он отметил, что озвученные цифры касаются именно его подразделений.
"Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику — только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) — 38 тысяч человек", — приводит подсчёты Пригожина его пресс-служба.
Он отметил, что провёл совещание с руководством разведки ЧВК и аналитиками после того, как секретные документы Пентагона, в том числе о потерях украинской стороны в ходе СВО, утекли в прессу. Вывод Пригожин сделал: эта утечка умышленная и является последним "нанайски-американским предупреждением". При этом названные главой вагнеровцев цифры в два раза превышают те, что указаны в слитых американских документах. По их данным, совокупные потери ВСУ якобы составляют всего 16–17,5 тысячи человек.
Напомним, что Пентагон расследует масштабную утечку секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, она могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности.
ТАСС / Валентин Спринчак