ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 апреля 2023, 17:13
22829

Пригожин раскрыл потери украинской армии в боях с ЧВК "Вагнер"

Пригожин сообщил, что ЧВК "Вагнер" в ходе СВО уничтожила 38 тыс. солдат ВСУ

ЧВК "Вагнер" оценивает количество уничтоженных за время специальной военной операции украинских военных и наёмников в 38 тысяч человек, причём абсолютное большинство — 32 тысячи — приходится на Соледар, Артёмовск (Бахмут) и его окрестности. Такими данными поделился в четверг основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Он отметил, что озвученные цифры касаются именно его подразделений.

"Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику — только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) — 38 тысяч человек", — приводит подсчёты Пригожина его пресс-служба.

Он отметил, что провёл совещание с руководством разведки ЧВК и аналитиками после того, как секретные документы Пентагона, в том числе о потерях украинской стороны в ходе СВО, утекли в прессу. Вывод Пригожин сделал: эта утечка умышленная и является последним "нанайски-американским предупреждением". При этом названные главой вагнеровцев цифры в два раза превышают те, что указаны в слитых американских документах. По их данным, совокупные потери ВСУ якобы составляют всего 16–17,5 тысячи человек.

Назван возможный источник утечки "секретных документов" Пентагона
Назван возможный источник утечки "секретных документов" Пентагона

Напомним, что Пентагон расследует масштабную утечку секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, она могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности.

BannerImage

ТАСС / Валентин Спринчак

Марина Калегина
  • Новости
  • Евгений Пригожин
  • ЧВК "Вагнер"
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar