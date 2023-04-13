Пригожин раскрыл потери украинской армии в боях с ЧВК "Вагнер"

ЧВК "Вагнер" оценивает количество уничтоженных за время специальной военной операции украинских военных и наёмников в 38 тысяч человек, причём абсолютное большинство — 32 тысячи — приходится на Соледар, Артёмовск (Бахмут) и его окрестности. Такими данными поделился в четверг основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Он отметил, что озвученные цифры касаются именно его подразделений.

"Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику — только груз 200, то есть по убитым (безвозвратным потерям) — 38 тысяч человек", — приводит подсчёты Пригожина его пресс-служба.