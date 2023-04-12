Вина за утечку американских секретных документов может лежать на ЦРУ
Fox News: Утечка секретных документов США могла произойти из ЦРУ или АНБ
Утечка появившихся в соцсетях секретных документов США могла произойти по вине Центрального разведывательного управления (ЦРУ) или Агентства национальной безопасности (АНБ). Об этом сообщает телеканал Fox News.
Большая часть материалов представляет собой закрытые доклады Пентагона, отправляемые в электронном виде на специально защищённые планшеты. Их получателями могут являться до пяти тысяч человек. Однако некоторые документы подготовлены не Пентагоном, а ЦРУ или АНБ. Они не включаются в закрытые доклады Министерства обороны США, поэтому число их получателей меньше. В свою очередь, Пентагон имеет ограниченный доступ к докладам разведывательных ведомств.
На этом основании телеканал делает вывод, что источником утечки мог стать представитель более узкой группы, относящейся к одной из американских разведывательных организаций.
Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о начатом Пентагоном расследовании утечки секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. В Киеве эту информацию опровергли, но обсудили вопросы недопущения подобного в будущем и поменяли "некоторые военные планы". По данным The Washington Post, случившееся спровоцировало панику в американской военной верхушке.