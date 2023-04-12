Вина за утечку американских секретных документов может лежать на ЦРУ

Большая часть материалов представляет собой закрытые доклады Пентагона, отправляемые в электронном виде на специально защищённые планшеты. Их получателями могут являться до пяти тысяч человек. Однако некоторые документы подготовлены не Пентагоном, а ЦРУ или АНБ. Они не включаются в закрытые доклады Министерства обороны США, поэтому число их получателей меньше. В свою очередь, Пентагон имеет ограниченный доступ к докладам разведывательных ведомств.