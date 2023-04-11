Секретные документы Пентагона могли утечь в Сеть через геймерский чат

Секретные документы Пентагона о ситуации на Украине могли утечь в Сеть через чат в популярной социальной сети для геймеров Discord. По данным AP, в ходе спора о вооружённом конфликте один из пользователей начал делиться скандальными данными, сначала просто перепечатывая их, а потом и вовсе публикуя фотографии.

Сам инцидент произошёл ещё несколько месяцев назад и всё это время оставался незамеченным. По словам участника вышеназванного чата, пожелавшего остаться неизвестным, своими действиями виновник мог пытаться произвести впечатление на собеседников. Информатор отказался давать больше подробностей, однако назвал никнейм разыскиваемого — the O.G.

А по данным газеты The New York Times, доступ к утёкшим документам могли иметь "сотни, если не тысячи" военных и чиновников. Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник отдела по борьбе с терроризмом Джавед Али, сотрудничавший с ФБР и другими ведомствами. По его словам, слитые данные должны были храниться на защищённых компьютерах в закрытой от Интернета сети.