Секретные документы Пентагона могли утечь в Сеть через геймерский чат
NYT: Тысячи людей могли иметь доступ к утёкшим в Сеть документам Пентагона
Секретные документы Пентагона о ситуации на Украине могли утечь в Сеть через чат в популярной социальной сети для геймеров Discord. По данным AP, в ходе спора о вооружённом конфликте один из пользователей начал делиться скандальными данными, сначала просто перепечатывая их, а потом и вовсе публикуя фотографии.
Сам инцидент произошёл ещё несколько месяцев назад и всё это время оставался незамеченным. По словам участника вышеназванного чата, пожелавшего остаться неизвестным, своими действиями виновник мог пытаться произвести впечатление на собеседников. Информатор отказался давать больше подробностей, однако назвал никнейм разыскиваемого — the O.G.
А по данным газеты The New York Times, доступ к утёкшим документам могли иметь "сотни, если не тысячи" военных и чиновников. Об этом заявил бывший высокопоставленный сотрудник отдела по борьбе с терроризмом Джавед Али, сотрудничавший с ФБР и другими ведомствами. По его словам, слитые данные должны были храниться на защищённых компьютерах в закрытой от Интернета сети.
"Это повлечёт за собой крупный следственный процесс, в ходе которого необходимо будет опросить сотни или тысячи людей", — добавил он.
Напомним, недавно в СМИ появились сообщения о начатом Пентагоном расследовании утечки секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. В Киеве эту информацию опровергли, но обсудили вопросы недопущения подобного в будущем и поменяли "некоторые военные планы". По данным The Washington Post, инцидент спровоцировал панику в американской военной верхушке.
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