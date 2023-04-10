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10 апреля, 20:11

В Белом доме не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов

Кирби: США пока не известно, купирована ли утечка секретных

Вашингтон пока не выработал теорию о том, как произошла утечка секретных документов по Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

"Мы пока не пришли к рабочей теории", заявил он во время брифинга.

Кремль жёстко ответил на обвинения в сливе секретных документов Пентагона

Кремль жёстко ответил на обвинения в сливе секретных документов Пентагона

Представитель Белого дома подтвердил информацию о том, что некоторые документы, оказавшиеся в Сети, были отредактированы. По словам Кирби, эти данные "абсолютно не должны были стать публичными". Вашингтон контактирует с партнёрами по этому вопросу, однако понимания того, купирована ли утечка, у Штатов пока нет. Также Кирби добавил, что американский президент Джо Байден был проинформирован о случившемся на минувшей неделе.

Напомним, 7 апреля газета The New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретной информации о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. Также там нашли приказ американским пилотам держаться подальше от Крыма и данные о слежке спецслужб США за украинским президентом Владимиром Зеленским.

Киев изменил "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ

Киев изменил "военные планы" после утечки секретных документов, пишут СМИ

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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