В Белом доме не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов

Вашингтон пока не выработал теорию о том, как произошла утечка секретных документов по Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби.

"Мы пока не пришли к рабочей теории", — заявил он во время брифинга.

Представитель Белого дома подтвердил информацию о том, что некоторые документы, оказавшиеся в Сети, были отредактированы. По словам Кирби, эти данные "абсолютно не должны были стать публичными". Вашингтон контактирует с партнёрами по этому вопросу, однако понимания того, купирована ли утечка, у Штатов пока нет. Также Кирби добавил, что американский президент Джо Байден был проинформирован о случившемся на минувшей неделе.