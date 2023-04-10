Кремль жёстко ответил на обвинения в сливе секретных документов Пентагона
Песков назвал общим заболеванием желание во всём винить Россию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытки обвинять в любых проблемах Россию общим заболеванием в ответ на просьбу прокомментировать утверждения о том, что за утечками секретных документов из Пентагона якобы может стоять Москва.
"Нет, я никак это не могу комментировать. Мы с вами знаем, что склонность во всём, всегда и везде винить Россию и списывать всё на Россию — это сейчас общее заболевание", — заявил Песков, подчеркнув, что "здесь нечего комментировать".
Напомним, 7 апреля газета The New York Times сообщила, что Пентагон расследует утечку в соцсети секретной информации о ситуации на Украине. В слитых документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, которое нужно на подготовку бригад. Также там нашли приказ американским пилотам держаться подальше от Крыма.
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