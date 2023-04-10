Кремль жёстко ответил на обвинения в сливе секретных документов Пентагона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытки обвинять в любых проблемах Россию общим заболеванием в ответ на просьбу прокомментировать утверждения о том, что за утечками секретных документов из Пентагона якобы может стоять Москва.

"Нет, я никак это не могу комментировать. Мы с вами знаем, что склонность во всём, всегда и везде винить Россию и списывать всё на Россию — это сейчас общее заболевание", — заявил Песков, подчеркнув, что "здесь нечего комментировать".