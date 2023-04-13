Назван возможный источник утечки "секретных документов" Пентагона

Утечка якобы секретных документов, о которой американские СМИ пишут уже несколько дней, могла произойти на одной из военных баз. По крайней мере об этом заявлял тот, кто стоял за сливом этих данных. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на участника чат-группы Discord.

В статье издания говорится, что общение там школ среди группы из примерно двух десятков человек, "в основном мужчин и мальчиков". Они объединилась на популярной среди геймеров платформе Discord в 2020 году. В прошлом году некто под псевдонимом OG стал публиковать сообщения "со странными акронимами и жаргонизмами". Другие на это сначала не обратили внимание.

Теперь же можно предположить, что это были "почти дословные расшифровки секретных разведывательных документов". Тот человек публиковал их "в течение нескольких месяцев". По словам собеседника газеты, этот OG рассказывал, что привёз бумаги домой со своей работы на некой "военной базе". Ему якобы немногим более 20 лет.