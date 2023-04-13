Назван возможный источник утечки "секретных документов" Пентагона
WP: Утечка "секретных документов" Пентагона могла произойти с военной базы
Утечка якобы секретных документов, о которой американские СМИ пишут уже несколько дней, могла произойти на одной из военных баз. По крайней мере об этом заявлял тот, кто стоял за сливом этих данных. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на участника чат-группы Discord.
В статье издания говорится, что общение там школ среди группы из примерно двух десятков человек, "в основном мужчин и мальчиков". Они объединилась на популярной среди геймеров платформе Discord в 2020 году. В прошлом году некто под псевдонимом OG стал публиковать сообщения "со странными акронимами и жаргонизмами". Другие на это сначала не обратили внимание.
Теперь же можно предположить, что это были "почти дословные расшифровки секретных разведывательных документов". Тот человек публиковал их "в течение нескольких месяцев". По словам собеседника газеты, этот OG рассказывал, что привёз бумаги домой со своей работы на некой "военной базе". Ему якобы немногим более 20 лет.
Журналисты отмечают, что некоторые участники группы якобы знают настоящее имя OG, но не раскрывают его. В публикации утверждается, что в указанной группе в Discord состояли также пользователи из России и с Украины. Подтверждений не приводится.
Напомним, в апреле в СМИ появились сообщения о начатом Пентагоном расследовании утечки секретной информации о ситуации на Украине. В документах якобы раскрывается состояние ВСУ и время, необходимое на подготовку бригад. В Белом доме пока не знают, удалось ли купировать утечку секретных документов. По данным Fox News, она могла произойти по вине Центрального разведывательного управления или Агентства национальной безопасности. Есть немало скептиков, не исключающих, что речь не об утечке секретных данных, и о тщательно подготовленной операции.
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