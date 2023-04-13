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Регион
Опубликовано 13 апреля 2023, 11:47
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Бойцы отрядов "Вагнера" продолжили вытеснение военных ВСУ из центра Артёмовска

За сутки на Донецком направлении штурмовые отряды "Вагнера" продолжили боевые действия с целью вытеснить бойцов ВСУ из центральных кварталов Артёмовска. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды "Вагнера" продолжили боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов города Артёмовска", — сказал он.

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Представитель ведомства добавил, что на флангах штурмовые отряды поддерживают Воздушно-десантные войска, которые блокируют переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления. За сутки в районе Артёмовска самолёты ВКС России совершили 12 вылетов и выполнили 57 огневых задач.

Ранее Лайф писал о том, что российские военные поразили огневую позицию украинских солдат на Донецком направлении при помощи термитных снарядов.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Илья Суриков
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