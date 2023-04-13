Бойцы отрядов "Вагнера" продолжили вытеснение военных ВСУ из центра Артёмовска
За сутки на Донецком направлении штурмовые отряды "Вагнера" продолжили боевые действия с целью вытеснить бойцов ВСУ из центральных кварталов Артёмовска. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении штурмовые отряды "Вагнера" продолжили боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов города Артёмовска", — сказал он.
Представитель ведомства добавил, что на флангах штурмовые отряды поддерживают Воздушно-десантные войска, которые блокируют переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления. За сутки в районе Артёмовска самолёты ВКС России совершили 12 вылетов и выполнили 57 огневых задач.
Ранее Лайф писал о том, что российские военные поразили огневую позицию украинских солдат на Донецком направлении при помощи термитных снарядов.
ТАСС / Валентин Спринчак