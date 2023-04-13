Российские военные поразили украинские позиции термитными снарядами

Российские военнослужащие поразили огневую позицию украинских солдат на Донецком направлении при помощи термитных снарядов. Об этом сообщает РИА "Новости".

ВС РФ поразили позиции ВСУ термитными снарядами. Видео © t.me / rian_ru

Военные рассказали, что боевая зажигательная смесь при разрыве воспламеняется. Она достигает температуры горения до 2300–2700 градусов. Оружие помогает ударить по живой силе противника, расположенной как на открытой местности, так и в укрытии, а также по военной технике.

Основным поражающим фактором зажигательного оружия выступает тепловая энергия. Подобные снаряды вызывают пожар, который никак не удастся потушить.