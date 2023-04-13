Российские военные поразили украинские позиции термитными снарядами
ВС РФ поразили позиции ВСУ на Донецком направлении термитными снарядами
Российские военнослужащие поразили огневую позицию украинских солдат на Донецком направлении при помощи термитных снарядов. Об этом сообщает РИА "Новости".
ВС РФ поразили позиции ВСУ термитными снарядами. Видео © t.me / rian_ru
Военные рассказали, что боевая зажигательная смесь при разрыве воспламеняется. Она достигает температуры горения до 2300–2700 градусов. Оружие помогает ударить по живой силе противника, расположенной как на открытой местности, так и в укрытии, а также по военной технике.
Основным поражающим фактором зажигательного оружия выступает тепловая энергия. Подобные снаряды вызывают пожар, который никак не удастся потушить.
Ранее сообщалось, что штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" заняли три городских квартала в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Также авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили резервы противника, которые пытались пробиться в город со стороны населённых пунктов Часов Яр и Богдановка.
t.me / rian_ru