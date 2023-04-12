Штурмовики ЧВК "Вагнер" заняли три квартала в Артёмовске
Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" заняли три городских квартала в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в районе Артёмовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов", — отметил он.
Также авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили резервы противника, которые пытались пробиться в Артёмовск со стороны населённых пунктов Часов Яр и Богдановка. Также удар нанесён по подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Константиновки в ДНР.
Напомним, 11 апреля Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды ЧВК ведут бои в центральной части Артёмовска, а на флангах их поддерживают подразделения ВДВ. Также для поддержки наступления российская авиация за прошлые сутки совершила 11 вылетов. По данным основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, под контролем российских сил находится уже 80% территории города.
ТАСС / Валентин Спринчак