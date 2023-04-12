Штурмовики ЧВК "Вагнер" заняли три квартала в Артёмовске

Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" заняли три городских квартала в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в районе Артёмовска штурмовые отряды "Вагнер" овладели тремя городскими кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов", — отметил он.

Также авиация, ракетные войска и артиллерия РФ поразили резервы противника, которые пытались пробиться в Артёмовск со стороны населённых пунктов Часов Яр и Богдановка. Также удар нанесён по подразделениям 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Константиновки в ДНР.