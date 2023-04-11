Минобороны: Штурмовики ЧВК "Вагнер" ведут бои в центральной части Артёмовска

На Донецком направлении основные усилия российских военных сосредоточены в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут). Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" ведут бои в центральной части города. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Штурмовые отряды "Вагнер" продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артёмовска и вытеснению противника к западным окраинам населённого пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск", — отметил Конашенков.