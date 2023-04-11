Минобороны: Штурмовики ЧВК "Вагнер" ведут бои в центральной части Артёмовска
На Донецком направлении основные усилия российских военных сосредоточены в районе Артёмовска (украинское название — Бахмут). Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" ведут бои в центральной части города. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Штурмовые отряды "Вагнер" продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артёмовска и вытеснению противника к западным окраинам населённого пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск", — отметил Конашенков.
По его данным, для поддержки наступления в боях за Артёмовск российская авиация за сутки совершила 11 вылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач.
Напомним, ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже заявлял, что юридически Артёмовск уже находится под контролем сил РФ, так как его бойцы водрузили флаги на здании местной администрации. А врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы контролируют уже более 75% территории города.
ТАСС / Валентин Спринчак