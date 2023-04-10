Пушилин: Под контролем российских сил находится уже более 75% Артёмовска
Под контролем российских сил находится уже более 75% территории Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, побывавший сегодня в городе.
"Сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75% города находится под контролем наших подразделений", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Однако о полном освобождении Артёмовска говорить пока рано, считает Пушилин: ожесточённые бои в западной части города продолжаются.
Напомним, как ранее сообщал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, юридически Артёмовск уже находится под контролем сил РФ: бойцы уже водрузили флаги на здание местной администрации. Точнее, на то, что осталось от здания, так как ВСУ перед отступлением его подорвали.
ТАСС / П/с главы ДНР Пушилина