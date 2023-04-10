Пушилин: Под контролем российских сил находится уже более 75% Артёмовска

Под контролем российских сил находится уже более 75% территории Артёмовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, побывавший сегодня в городе.

"Сейчас я абсолютно точно могу заявлять о том, что более 75% города находится под контролем наших подразделений", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".