ВСУ перед отступлением подорвали здание администрации Артёмовска
Вооружённые силы Украины перед отступлением из Артёмовска (украинское название — Бахмут) подорвали здание городской администрации. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, побывавший в населённом пункте, который остаётся самой горячей точкой зоны СВО.
Ситуация в Артёмовске. Видео © Телеграм-канал врио главы ДНР Дениса Пушилина
"Важно было лично побывать в Артёмовске. Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. [Бойцы ЧВК] "Вагнера" показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений", — написал Пушилин в телеграм-канале.
Он также считает, что Артёмовск можно восстановить, несмотря на разрушительные последствия действий ВСУ.
Ранее ВСУ уже пожаловались на своё сложное положение в Артёмовске. 6 апреля советник Пушилина Ян Гагин сообщал, что Киев потерял в боях за город от 15 до 20 тысяч человек. При этом юридически Артёмовск уже находится под контролем сил РФ, отмечал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после того, как его бойцы водрузили флаги на здание местной администрации.