ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 апреля 2023, 11:30
6513

ВСУ перед отступлением подорвали здание администрации Артёмовска

Вооружённые силы Украины перед отступлением из Артёмовска (украинское название — Бахмут) подорвали здание городской администрации. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, побывавший в населённом пункте, который остаётся самой горячей точкой зоны СВО.

Ситуация в Артёмовске. Видео © Телеграм-канал врио главы ДНР Дениса Пушилина

"Важно было лично побывать в Артёмовске. Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. [Бойцы ЧВК] "Вагнера" показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Он также считает, что Артёмовск можно восстановить, несмотря на разрушительные последствия действий ВСУ.

Водружённый в Артёмовске флаг России посвятили военкору Татарскому
Водружённый в Артёмовске флаг России посвятили военкору Татарскому

Ранее ВСУ уже пожаловались на своё сложное положение в Артёмовске. 6 апреля советник Пушилина Ян Гагин сообщал, что Киев потерял в боях за город от 15 до 20 тысяч человек. При этом юридически Артёмовск уже находится под контролем сил РФ, отмечал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после того, как его бойцы водрузили флаги на здание местной администрации.

BannerImage

Телеграм-канал врио главы ДНР Дениса Пушилина

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar