ВСУ перед отступлением подорвали здание администрации Артёмовска

Вооружённые силы Украины перед отступлением из Артёмовска (украинское название — Бахмут) подорвали здание городской администрации. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, побывавший в населённом пункте , который остаётся самой горячей точкой зоны СВО.

"Важно было лично побывать в Артёмовске. Сегодня увидел, что осталось в том числе и от центра города. [Бойцы ЧВК] "Вагнера" показали наши флаги на том месте, где ранее было здание администрации. Противник его подорвал перед тем, как отойти под натиском наших подразделений", — написал Пушилин в телеграм-канале.