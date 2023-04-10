На Украине заявили о сложной для ВСУ ситуации в Артёмовске
Командующий группировкой ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации в Артёмовске
Ситуация для украинских войск в Артёмовске сложная. Об этом заявил командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский.
"Бои носят ожесточённый характер <...>. Оборона продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", — приводит его слова ресурс Military Media Center.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Украина вынужденно перебросила в "артёмовскую мясорубку" элитные войска, которые должны были участвовать в контрнаступлении. Это привело к "стратегическим издержкам" для Киева, отметили в американской газете.
4 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планомерном продвижении Российской армии под Артёмовском. При этом юридически город уже находится под контролем сил РФ, отметил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после того, как его бойцы водрузили флаги на здание местной администрации. А 6 апреля российские силы заняли ж/д станцию в Артёмовске.
Getty Images / Anadolu Agency / Viktor Koshkin