Ситуация для украинских войск в Артёмовске сложная. Об этом заявил командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский.

Оставшиеся без лидера "Волки Да Винчи" потеряли группу бойцов в битве за Артёмовск

Оставшиеся без лидера "Волки Да Винчи" потеряли группу бойцов в битве за Артёмовск

Ранее газета The New York Times сообщила, что Украина вынужденно перебросила в "артёмовскую мясорубку" элитные войска, которые должны были участвовать в контрнаступлении. Это привело к "стратегическим издержкам" для Киева, отметили в американской газете.