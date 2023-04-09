Оставшиеся без лидера "Волки Да Винчи" потеряли группу бойцов в битве за Артёмовск

Российские военные ликвидировали пятерых главарей отряда "Волки Да Винчи", который сотрудничал с "Правым сектором"* и воевал под Артёмовском (Бахмутом). О тяжёлых потерях ежедневно сообщает телеграм-канал подразделения.

Новая группа "волков" была ликвидирована в ходе боевых действий. Это Александр Оборонов с позывным Оборона, Валерий Сенько с позывным Гомель, Иван Ротар с позывным Милан, а также Даниил Кондель с позывным Викинг и Грибан Назарий с позывным Продюсер, об уничтожении которых стало известно раньше.