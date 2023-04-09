Оставшиеся без лидера "Волки Да Винчи" потеряли группу бойцов в битве за Артёмовск
Войска России уничтожили ещё пять бойцов "Волков Да Винчи" вслед за их главарём
Пять бойцов нацбата "Волки Да Винчи" ликвидированы на Украине. Фото © T.me / Вовки Да Вінчі
Российские военные ликвидировали пятерых главарей отряда "Волки Да Винчи", который сотрудничал с "Правым сектором"* и воевал под Артёмовском (Бахмутом). О тяжёлых потерях ежедневно сообщает телеграм-канал подразделения.
Новая группа "волков" была ликвидирована в ходе боевых действий. Это Александр Оборонов с позывным Оборона, Валерий Сенько с позывным Гомель, Иван Ротар с позывным Милан, а также Даниил Кондель с позывным Викинг и Грибан Назарий с позывным Продюсер, об уничтожении которых стало известно раньше.
Ранее в Артёмовске российские военные уничтожили бойца ВСУ Сергея Мирончикова из того же подразделения "Волки Да Винчи". Он был одним из верных соратников главаря "волков" и одного из лидеров "Правого сектора" Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи). Последний погиб 7 марта под Артёмовском. Ради церемонии прощания с шутившим о костях русских детей правосеком в Киеве перекрыли Крещатик.
* Запрещённая в России экстремистская организация.