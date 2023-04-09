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9 апреля, 09:12

Оставшиеся без лидера "Волки Да Винчи" потеряли группу бойцов в битве за Артёмовск

Войска России уничтожили ещё пять бойцов "Волков Да Винчи" вслед за их главарём

<p>Пять бойцов нацбата "Волки Да Винчи" ликвидированы на Украине. Фото © T.me / Вовки Да Вінчі</p>

Пять бойцов нацбата "Волки Да Винчи" ликвидированы на Украине. Фото © T.me / Вовки Да Вінчі

Российские военные ликвидировали пятерых главарей отряда "Волки Да Винчи", который сотрудничал с "Правым сектором"* и воевал под Артёмовском (Бахмутом). О тяжёлых потерях ежедневно сообщает телеграм-канал подразделения.

Новая группа "волков" была ликвидирована в ходе боевых действий. Это Александр Оборонов с позывным Оборона, Валерий Сенько с позывным Гомель, Иван Ротар с позывным Милан, а также Даниил Кондель с позывным Викинг и Грибан Назарий с позывным Продюсер, об уничтожении которых стало известно раньше.

Член нацбата "Гонор" с позывным Продюсер убит на задании под Артёмовском

Член нацбата "Гонор" с позывным Продюсер убит на задании под Артёмовском

Ранее в Артёмовске российские военные уничтожили бойца ВСУ Сергея Мирончикова из того же подразделения "Волки Да Винчи". Он был одним из верных соратников главаря "волков" и одного из лидеров "Правого сектора" Дмитрия Коцюбайло (позывной Да Винчи). Последний погиб 7 марта под Артёмовском. Ради церемонии прощания с шутившим о костях русских детей правосеком в Киеве перекрыли Крещатик.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Татьяна Миссуми
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