Российские силы заняли ж/д станцию в Артёмовске
Советник Пушилина: Российские военные заняли ж/д станцию в Артёмовске
Российские военные заняли железнодорожную станцию в Артёмовске (украинское название — Бахмут), практически весь город находится в руках сил РФ. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМ уже достаточно давно освобождена нашими силами. Это был последний тяжёлый рубеж. После чего была занята и [железнодорожная] станция Бахмут-1", — рассказал Гагин в эфире телеканала "Россия-1".
По его словам, противнику пришлось хаотично отступать на слабо подготовленные рубежи.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планомерном продвижении Российской армии под Артёмовском. При этом юридически город уже находится под контролем сил РФ, отметил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после того, как его бойцы водрузили флаги на здание местной администрации. Ранее Гагин сообщил, что потери ВСУ в ходе боёв за Артёмовск составляют от 15 до 20 тысяч человек.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ