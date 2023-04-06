Российские силы заняли ж/д станцию в Артёмовске

Российские военные заняли железнодорожную станцию в Артёмовске (украинское название — Бахмут), практически весь город находится в руках сил РФ. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМ уже достаточно давно освобождена нашими силами. Это был последний тяжёлый рубеж. После чего была занята и [железнодорожная] станция Бахмут-1", — рассказал Гагин в эфире телеканала "Россия-1".