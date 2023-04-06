В ДНР озвучили потери украинской армии в боях за Артёмовск
Советник Пушилина Гагин: ВСУ потеряли в Артёмовске от 15 до 20 тысяч военных
Потери Вооружённых сил Украины в ходе боёв за Артёмовск (украинское название — Бахмут) составляют от 15 до 20 тысяч человек. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"В Артёмовске уже оставлено от 15 до 20 тысяч военнослужащих Украины безвозвратно", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планомерном продвижении Российской армии под Артёмовском. При этом юридически город уже находится под контролем сил РФ, отметил глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после того, как его бойцы водрузили флаги на здание местной администрации. Тем временем противник сосредоточен на западных окраинах. Президент Украины Владимир Зеленский уже намекнул, что может сдать город в случае "угрозы потери личного состава ВСУ".
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