Пушилин приехал в Артёмовск и показал видео из города

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетил Артёмовск, за который продолжаются бои. Он опубликовал видео из города в своём телеграм-канале.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в Артёмовске. Видео © Telegram / Денис Пушилин

"Вот он, наш Артёмовск. Освобождается "вагнерами" (бойцы ЧВК "Вагнер". — Прим. Лайфа), противник не жалеет ни город, ни своих. Гонят в мясорубку", — отметил Пушилин.

Врио главы ДНР отметил, что это лишь анонс, и пообещал показать более подробное видео позже.