Пушилин приехал в Артёмовск и показал видео из города
Врио главы ДНР Денис Пушилин посетил Артёмовск и опубликовал видео из города
Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетил Артёмовск, за который продолжаются бои. Он опубликовал видео из города в своём телеграм-канале.
Врио главы ДНР Денис Пушилин в Артёмовске. Видео © Telegram / Денис Пушилин
"Вот он, наш Артёмовск. Освобождается "вагнерами" (бойцы ЧВК "Вагнер". — Прим. Лайфа), противник не жалеет ни город, ни своих. Гонят в мясорубку", — отметил Пушилин.
Врио главы ДНР отметил, что это лишь анонс, и пообещал показать более подробное видео позже.
"Наши подразделения продолжают освобождать русские земли", — заключил Пушилин.
Ранее командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский признал, что украинские войска находятся в сложной ситуации в Артёмовске. 6 апреля советник Пушилина Ян Гагин сообщал, что Киев потерял в боях за город от 15 до 20 тысяч человек. При этом юридически город уже находится под контролем сил РФ, отмечал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин после того, как его бойцы водрузили флаги на здание местной администрации. Тем временем противник сосредоточен на западных окраинах. Президент Украины Владимир Зеленский уже намекнул, что может сдать город в случае "угрозы потери личного состава ВСУ".
ТАСС / Сергей Бобылев