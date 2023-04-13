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12 апреля, 21:31

Латвия признала, что её военные есть на Украине

Минобороны Латвии подтвердило присутствие своих военных на Украине

Министерство обороны Латвии подтвердила информацию о присутствии военнослужащих этой республики на Украине. Вместе с тем в ведомстве заверили, что в боевых действиях они не участвуют.

"Латвия направила на Украину солдат для выполнения определённых вспомогательных функций, в том числе охраны посольства Латвии на Украине и охрану грузов. Однако военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на Украине", — приводит агентство LETA комментарий оборонного ведомства Латвии.

Ранее американские СМИ со ссылкой на якобы секретные документы Пентагона писали, что на Украине действуют группы войск спецназначения США и целого ряда стран ЕС, в том числе 17 военнослужащих из Латвии.

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В Латвии решили передавать конфискованные за пьяное вождение автомобили на нужды армии Украины. Как показывает статистика, ежедневно в Латвии задерживают около десяти пьяных водителей, половина из которых ездит на собственных машинах.

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Flickr / latvijas_armija

Андрей Григорьев
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