Латвия признала, что её военные есть на Украине

Министерство обороны Латвии подтвердила информацию о присутствии военнослужащих этой республики на Украине. Вместе с тем в ведомстве заверили, что в боевых действиях они не участвуют.

"Латвия направила на Украину солдат для выполнения определённых вспомогательных функций, в том числе охраны посольства Латвии на Украине и охрану грузов. Однако военнослужащие не принимают участия в боевых действиях на Украине", — приводит агентство LETA комментарий оборонного ведомства Латвии.

Ранее американские СМИ со ссылкой на якобы секретные документы Пентагона писали, что на Украине действуют группы войск спецназначения США и целого ряда стран ЕС, в том числе 17 военнослужащих из Латвии.