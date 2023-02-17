В Латвии придумали необычный способ, что делать с машинами пьяных водителей

В Латвии решили передавать конфискованные за пьяное вождение автомобили на нужды армии Украины, а необходимые для этого поправки в законодательство могут быть приняты в срочном порядке. Об этом пишет портал LSM.

"У нас было несколько встреч с НГО, которые работают напрямую с Украиной. Появилась эта идея: передать конфискованные автомобили непосредственно на нужды армии. Хочу подчеркнуть, что это, пожалуй, не столько вопрос финансовых последствий, так как это пожертвование Украине", — заявила парламентский секретарь Министерства финансов Карина Плока.

Сейчас по латвийским законам приобрести подобные автомобили можно на аукционах, которые проводит Служба государственных доходов. Причём из-за их невысокой стоимости наблюдается большой спрос на такие машины. Как показывает статистика, ежедневно в Латвии задерживают около десяти пьяных водителей, половина из которых ездит на собственных автомобилях.