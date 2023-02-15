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15 февраля, 01:50

Армия Франции испытывает дефицит боеприпасов из-за помощи Украине

Le Figaro: Французская армия столкнулась с нехваткой боеприпасов на фоне помощи Киеву

Вооружённые силы Франции испытывают дефицит боеприпасов из-за помощи Украине. Как сообщает газета Le Figaro, это может усилить разногласия между политиками в вопросе поддержки Киева.

Депутат Национального собрания Жюльен Ранкуль отметил, что Сухопутные войска Франции столкнулись с нехваткой снарядов калибра 155 мм, использующихся в гаубицах. Парламентарий от партии "Национальное объединение" ссылался на доклад о состоянии резервов боеприпасов в ВС республики, который он подготовил вместе с Венсаном Брю из партии "Демократическое движение". В документе приводятся аргументы в пользу переоценки запасов вооружений с учётом возможности крупного столкновения. Брю призывает к восстановлению арсеналов и отказу от минимизации запасов ради экономии.

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По данным издания, существующую проблему осознают как производители оружия, так и Министерство вооружённых сил. При этом первые "ограничены размерами рынка, который долгое время был адаптирован к логике мирного времени". В связи с этим производство разных видов пороха оказалось недостаточно развитым и не соответствующим нынешним потребностям. Газета подчёркивает, что в ближайшее время "следует ожидать напряжённости между сторонниками поддержки Украины и теми, кто захочет сохранить запасы ради национальной обороны".

Ранее сообщалось, что Пакистан передал Украине десять тысяч снарядов для РСЗО "Град". Груз был отправлен из порта Карачи в начале этого месяца. В Незалежную он должен попасть через порт Эмден в Германии.

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Flickr / USArmy

Иван Косицын
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