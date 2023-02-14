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14 февраля, 20:57

Киев может получить от США арсенал, перехваченный у берегов Йемена

WSJ: США обсуждают передачу Украине перехваченного у берегов Йемена оружия

Военные США рассматривают возможность передать Украине оружие и боеприпасы, которые были перехвачены, когда контрабандой переправлялись повстанцами в Йемене. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских и европейских официальных лиц.

В частности, Киев может получить пять тысяч штурмовых винтовок, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, небольшое количество противотанковых ракет и более семи тысяч взрывателей. Речь идёт об арсенале, якобы перехваченном в последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в связях с Ираном.

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Ранее газета New York Times сообщала, что Белый дом подумывает об отправке Украине оружия для попытки устроить нападение на Крым. Если прежде власти США не хотели отправлять Киеву вооружение для ударов по полуострову, то сейчас, по версии газеты, "эта линия начинает смягчаться".

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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