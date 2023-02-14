Киев может получить от США арсенал, перехваченный у берегов Йемена

Военные США рассматривают возможность передать Украине оружие и боеприпасы, которые были перехвачены, когда контрабандой переправлялись повстанцами в Йемене. Об этом пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди американских и европейских официальных лиц.

В частности, Киев может получить пять тысяч штурмовых винтовок, 1,6 миллиона патронов для стрелкового оружия, небольшое количество противотанковых ракет и более семи тысяч взрывателей. Речь идёт об арсенале, якобы перехваченном в последние месяцы у побережья Йемена у контрабандистов, подозреваемых в связях с Ираном.