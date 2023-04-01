Глава МИД Латвии неудачно пошутил над Украиной 1 апреля

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в "Твиттере" неудачно пошутил об Украине: 1 апреля анонсировал её вступление в состав Евросоюза. Об этом пишет "Sputnik Ближнее зарубежье".

"Сегодня я рад сообщить, что мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС", — написал, как утверждается, политик.

Как утверждается, такими были твиты Эдгара Ринкевича. Фото © Telegram / sputniklive

Затем ему, по данным Sputnik, пришлось извиняться за "неприемлемую" первоапрельскую шутку. Сейчас на странице латвийского министра в этой соцсети нет ни поста с поздравлением, ни сообщения с извинениями.