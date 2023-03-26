Украина ожидала, что на пути в Европу её будут ждать только радостные моменты, однако на деле всё оказалось абсолютно наоборот. Тем не менее граждане Незалежной готовы умирать за интересы ЕС. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил публицист, блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков.

"Украину только поздравить с тем, какие у них партнёры, ради интересов которых эти украинцы готовы подыхать. Я даже не могу сказать "умирать" — подыхать готовы. И это главное их достижение на европейском пути. Думали, что там Венская опера и сладкая кава, а оказалось — голод, холод и смерть. И ничего другого для Украины на европейском пути нет и не будет. Полная утрата государственности, развал государства на куски. И горы трупов. Вот, пожалуйста", — подчеркнул Пучков.

Блогер также отметил, что у России сейчас есть свои интересы не в Европе, а в Африке, где можно при помощи частных военных компаний "нахлобучить негодяев", которые не дают спокойно жить местному населению. При этом туда не стоит загонять тысячи солдат, а нужно лишь направить грамотных офицеров, которые обучат местное население и помогут ему воевать.

"А с Европой — это пускай Украина дружит. Это их участок, вот там кладбища в парках внутри городов. Это их участок. Главное, им не мешать дружить с Европой до самого победного конца", — подчеркнул Пучков.