Экс-председатель Еврокомиссии: Украину не стоит тешить надеждой на скорое вступление в ЕС
Киев не стоит тешить ложными надеждами о быстром вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявил бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в подкасте Wortwechsel для газеты Luxemburger Wort.
По его словам, на данный момент Украина находится в состоянии конфликта и не может полностью проявить свою "волю к реформам". Поэтому пока страна не может стать частью ЕС.
"Я считаю, что по определённым причинам Украина нуждается в перспективе вступления [в ЕС], однако меня очень огорчает беспечность многих политиков, в том числе действующих на Западе, которые обещают Украине быстрое присоединение. Я этого не вижу", — сказал он.
При этом Юнкер добавил, что в долгосрочной перспективе Украина может присоединиться к Европейскому союзу. Он считает, что на данный момент нужно поддерживать контакты с Россией и Китаем и сигнализировать о готовности к переговорам. По мнению экс-главы Еврокомиссии, в Незалежной не должно быть "продиктованного" мира.
Ранее бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что внешняя политика Польши и Венгрии препятствует вступлению Украины в Евросоюз.
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