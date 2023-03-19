Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 марта, 10:12

Экс-председатель Еврокомиссии: Украину не стоит тешить надеждой на скорое вступление в ЕС

Киев не стоит тешить ложными надеждами о быстром вступлении Украины в Евросоюз. Об этом заявил бывший председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер в подкасте Wortwechsel для газеты Luxemburger Wort.

По его словам, на данный момент Украина находится в состоянии конфликта и не может полностью проявить свою "волю к реформам". Поэтому пока страна не может стать частью ЕС.

"Я считаю, что по определённым причинам Украина нуждается в перспективе вступления [в ЕС], однако меня очень огорчает беспечность многих политиков, в том числе действующих на Западе, которые обещают Украине быстрое присоединение. Я этого не вижу", — сказал он.

Совет ЕС на полгода продлил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине

Совет ЕС на полгода продлил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине

При этом Юнкер добавил, что в долгосрочной перспективе Украина может присоединиться к Европейскому союзу. Он считает, что на данный момент нужно поддерживать контакты с Россией и Китаем и сигнализировать о готовности к переговорам. По мнению экс-главы Еврокомиссии, в Незалежной не должно быть "продиктованного" мира.

Ранее бывший глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что внешняя политика Польши и Венгрии препятствует вступлению Украины в Евросоюз.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров