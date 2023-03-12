Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 04:36

Бывший глава Европарламента раскрыл, что мешает Украине стать членом Евросоюза

Экс-глава ЕП Шульц: Позиции Польши и Венгрии мешают Украине вступить в ЕС

Экс-глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что внешняя политика Польши и Венгрии препятствует вступлению Украины в Евросоюз. Он также отметил, что скептически относится к ускоренному присоединению Киева к ЕС.

"Мы не можем снизить стандарты членства в Евросоюзе... Быстрое вступление Украины в ЕС из-за конфликта звучит хорошо, это утверждение понятно и эмоционально объяснимо. Однако по политическим соображениям это трудно осуществить, особенно если речь идёт о том, чтобы сделать это быстро", — сказал Шульц в интервью изданию Spiegel.

Зеленский потребовал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году

Зеленский потребовал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году

Бывший глава ЕП заметил, что многие страны на протяжении долгих лет ждали присоединения к ЕС, однако так и не добились этой цели по разным причинам. Как указал Шульц, в случае отмены правила единогласия он бы однозначно выступил за расширение Евросоюза, но из-за позиции таких стран, как Польша и Венгрия, это не представляется возможным.

Как сообщал Лайф, лидер Незалежной Владимир Зеленский в феврале 2022-го подписал заявку на вступление страны в ЕС. Украина вместе с Молдавией получила статус страны – кандидата в члены Евросоюза. Для дальнейших переговоров по вопросу Киеву нужно провести ряд реформ и усилить борьбу с коррупцией. При этом власти ФРГ предупредили украинцев о долгом и нелёгком пути в ЕС.

В США разочаровали Украину неудобной правдой о НАТО и ЕС

В США разочаровали Украину неудобной правдой о НАТО и ЕС

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Польша
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров