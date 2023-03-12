Бывший глава Европарламента раскрыл, что мешает Украине стать членом Евросоюза

Экс-глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что внешняя политика Польши и Венгрии препятствует вступлению Украины в Евросоюз. Он также отметил, что скептически относится к ускоренному присоединению Киева к ЕС.

"Мы не можем снизить стандарты членства в Евросоюзе... Быстрое вступление Украины в ЕС из-за конфликта звучит хорошо, это утверждение понятно и эмоционально объяснимо. Однако по политическим соображениям это трудно осуществить, особенно если речь идёт о том, чтобы сделать это быстро", — сказал Шульц в интервью изданию Spiegel.