Бывший глава Европарламента раскрыл, что мешает Украине стать членом Евросоюза
Экс-глава ЕП Шульц: Позиции Польши и Венгрии мешают Украине вступить в ЕС
Экс-глава Европарламента Мартин Шульц заявил, что внешняя политика Польши и Венгрии препятствует вступлению Украины в Евросоюз. Он также отметил, что скептически относится к ускоренному присоединению Киева к ЕС.
"Мы не можем снизить стандарты членства в Евросоюзе... Быстрое вступление Украины в ЕС из-за конфликта звучит хорошо, это утверждение понятно и эмоционально объяснимо. Однако по политическим соображениям это трудно осуществить, особенно если речь идёт о том, чтобы сделать это быстро", — сказал Шульц в интервью изданию Spiegel.
Бывший глава ЕП заметил, что многие страны на протяжении долгих лет ждали присоединения к ЕС, однако так и не добились этой цели по разным причинам. Как указал Шульц, в случае отмены правила единогласия он бы однозначно выступил за расширение Евросоюза, но из-за позиции таких стран, как Польша и Венгрия, это не представляется возможным.
Как сообщал Лайф, лидер Незалежной Владимир Зеленский в феврале 2022-го подписал заявку на вступление страны в ЕС. Украина вместе с Молдавией получила статус страны – кандидата в члены Евросоюза. Для дальнейших переговоров по вопросу Киеву нужно провести ряд реформ и усилить борьбу с коррупцией. При этом власти ФРГ предупредили украинцев о долгом и нелёгком пути в ЕС.
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