Зеленский потребовал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году пришло время начать переговоры о вступлении страны в Европейский союз, так как статус кандидата уже получен.

"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это. Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве", — написал он в Twitter.