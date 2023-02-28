Зеленский потребовал начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в этом году
Президент Украины Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / SOPA Images / James McGill
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2023 году пришло время начать переговоры о вступлении страны в Европейский союз, так как статус кандидата уже получен.
"Украина всегда была Европой, Украина всегда будет Европой. Мы уже гарантировали это. Год назад, на пятый день полномасштабной войны, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз и получила статус кандидата. В этом году пришло время принять решение о начале переговоров о членстве", — написал он в Twitter.
Напомним, Зеленский в феврале прошлого года подписал заявку на вступление страны в ЕС. Украина получила вместе с Молдавией статус страны-кандидата в члены союза. Для дальнейших переговоров по вопросу Киеву нужно провести реформы и усилить борьбу с коррупцией. Однако в МИД Германии предупредили украинцев о долгом и нелёгком пути в Евросоюз.