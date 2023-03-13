Совет ЕС на полгода продлил антироссийские санкции из-за ситуации на Украине

Совет Евросоюза на полгода, то есть до 15 сентября, продлил действующие с 2014 года индивидуальные санкции против РФ в отношении 1473 физических лиц и 205 организаций из-за конфликта на Украине. Об этом сказано в сообщении на сайте совета. Ограничения продлены без изменений в составе санкционных списков, действие которых истекает 15 марта.

"Совет Евросоюза сегодня принял решение продлить до 15 сентября 2023 года ограничительные меры, направленные против ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", — говорится в заявлении.

Существующие санкции предусматривают ограничения на поездки физических лиц, заморозку активов и запрет на предоставление денежных средств.