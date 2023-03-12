В Совфеде предостерегли Грузию от шагов против России

В случае присоединения Грузии к антироссийским санкциям эта страна потеряет больше, чем приобретёт. Такое заявление сделал первый замглавы международного Комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

"Сейчас [президент Грузии] Саломе Зурабишвили будет давить на своё правительство, чтобы Грузия присоединилась к санкциям против России. И что от этого получит Тбилиси? Ничего, кроме реального ущерба своей стране", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, Запад, в отличие от России, не будет покупать грузинские вина и минеральную воду. Более того, некоторые зарубежные производители напитков сами ищут способ обойти санкции и вернуться в РФ. Он напомнил, что трудовые мигранты из этой страны всегда предпочитали работать именно у нас, а православная вера закавказского государства делает его братским.

Что касается "внучки грузинских белоэмигрантов" Зурабишвили, то она всю сознательную жизнь прожила во Франции и имеет там "запасной аэродром". То же, по словам Джабарова, можно сказать и про "кучки саакашистов", существующих на зарубежные гранты.