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12 марта, 13:24

В Совфеде предостерегли Грузию от шагов против России

Сенатор Джабаров: Грузия многое потеряет, если присоединится к антироссийским санкциям

В случае присоединения Грузии к антироссийским санкциям эта страна потеряет больше, чем приобретёт. Такое заявление сделал первый замглавы международного Комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.

"Сейчас [президент Грузии] Саломе Зурабишвили будет давить на своё правительство, чтобы Грузия присоединилась к санкциям против России. И что от этого получит Тбилиси? Ничего, кроме реального ущерба своей стране", написал он в своём телеграм-канале.

По словам сенатора, Запад, в отличие от России, не будет покупать грузинские вина и минеральную воду. Более того, некоторые зарубежные производители напитков сами ищут способ обойти санкции и вернуться в РФ. Он напомнил, что трудовые мигранты из этой страны всегда предпочитали работать именно у нас, а православная вера закавказского государства делает его братским.

Что касается "внучки грузинских белоэмигрантов" Зурабишвили, то она всю сознательную жизнь прожила во Франции и имеет там "запасной аэродром". То же, по словам Джабарова, можно сказать и про "кучки саакашистов", существующих на зарубежные гранты.

Байден и фон дер Ляйен усилят борьбу с обходом санкций против России

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Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предостерёг Саломе Зурабишвили о помощи РФ в обходе санкций. Они обсудили "необходимость того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену" введённых ограничений.

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ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Матвей Константинов
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  • Санкции против России
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