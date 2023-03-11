Байден и фон дер Ляйен усилят борьбу с обходом санкций против России

США и Евросоюз планируют новыми шагами пресекать возможный обход санкций против России третьими странами. Об этом говорится в совместном заявлении американского президента Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В частности, стороны намерены углублять совместную работу по активному обеспечению соблюдения санкций и экспортных ограничений, а также по прекращению и сдерживанию их обхода и компенсации. Кроме того, западные страны намерены продолжать совместно работать над усилением экономических ограничений, чтобы обеспечить дальнейший рост издержек для России.