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10 марта, 23:58

Байден и фон дер Ляйен усилят борьбу с обходом санкций против России

США и ЕС примут новые меры для пресечения обхода санкций против России третьими странами

США и Евросоюз планируют новыми шагами пресекать возможный обход санкций против России третьими странами. Об этом говорится в совместном заявлении американского президента Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В частности, стороны намерены углублять совместную работу по активному обеспечению соблюдения санкций и экспортных ограничений, а также по прекращению и сдерживанию их обхода и компенсации. Кроме того, западные страны намерены продолжать совместно работать над усилением экономических ограничений, чтобы обеспечить дальнейший рост издержек для России.

Байден и Шольц пообещали наказывать Россию "столько, сколько потребуется"

Байден и Шольц пообещали наказывать Россию "столько, сколько потребуется"

А ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал соседям России сделать выводы насчёт вовлечения в "зону интересов" США.

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Flickr / FinnishGovernment

Юлия Коновалова
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