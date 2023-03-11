Байден и фон дер Ляйен усилят борьбу с обходом санкций против России
США и ЕС примут новые меры для пресечения обхода санкций против России третьими странами
США и Евросоюз планируют новыми шагами пресекать возможный обход санкций против России третьими странами. Об этом говорится в совместном заявлении американского президента Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
В частности, стороны намерены углублять совместную работу по активному обеспечению соблюдения санкций и экспортных ограничений, а также по прекращению и сдерживанию их обхода и компенсации. Кроме того, западные страны намерены продолжать совместно работать над усилением экономических ограничений, чтобы обеспечить дальнейший рост издержек для России.
А ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посоветовал соседям России сделать выводы насчёт вовлечения в "зону интересов" США.
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