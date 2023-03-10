Лавров посоветовал соседям России сделать выводы насчёт вовлечения в "зону интересов" США

Соседствующим с Россией странам посоветовали сделать выводы об опасности вовлечения в зону интересов США. Такую рекомендацию озвучил в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала.

"Мне кажется, что всем странам, расположенным вокруг Российской Федерации, следует сделать выводы из того, насколько является опасным курс на вовлечение в зону ответственности, зону интересов Соединенных Штатов", — сказал глава российского МИДа.