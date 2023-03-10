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10 марта, 11:15

Лавров посоветовал соседям России сделать выводы насчёт вовлечения в "зону интересов" США

Соседствующим с Россией странам посоветовали сделать выводы об опасности вовлечения в зону интересов США. Такую рекомендацию озвучил в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире Первого канала.

"Мне кажется, что всем странам, расположенным вокруг Российской Федерации, следует сделать выводы из того, насколько является опасным курс на вовлечение в зону ответственности, зону интересов Соединенных Штатов", — сказал глава российского МИДа.

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Ранее Лавров признался, что события в Грузии напомнили ему киевский Майдан. По словам дипломата, ситуация вокруг законопроекта об иноагентах стала лишь поводом для начала попытки силовой смены власти.

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Kremlin.ru

Марина Калегина
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