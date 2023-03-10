События в Грузии напомнили Лаврову киевский Майдан

События, разворачивающиеся в Грузии в последние дни, очень напоминают киевский Майдан, а ситуация вокруг законопроекта об иноагентах стала лишь поводом для начала попытки силовой смены власти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очень похоже на киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти", — отметил министр в ходе интервью в передаче "Большая игра" на Первом канале.