События в Грузии напомнили Лаврову киевский Майдан
События, разворачивающиеся в Грузии в последние дни, очень напоминают киевский Майдан, а ситуация вокруг законопроекта об иноагентах стала лишь поводом для начала попытки силовой смены власти. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Очень похоже на киевский Майдан. Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом для того, чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти", — отметил министр в ходе интервью в передаче "Большая игра" на Первом канале.
Напомним, 6 марта в Тбилиси начались протесты против законопроекта об иностранных агентах. Тем не менее 7 марта депутаты всё-таки приняли документ в первом чтении, что вызвало новую волну недовольства: митингующие даже попытались прорваться в Парламент Грузии, а также жгли флаги РФ. После двух суток беспорядков правящая партия страны отозвала из парламента законопроект об иноагентах, а сегодня депутаты проголосовали во втором чтении против документа, таким образом сняв его с обсуждения. В Кремле тем временем увидели "чью-то руку", которая пытается добавить к ситуации с протестами в Грузии антироссийские элементы.