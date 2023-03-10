Кремль высказался о триггере повстанческих проявлений в Грузии

Ситуация, которая стала триггером волнений в Грузии, не имеет отношения к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указав на риски провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии на фоне тревожной обстановки в Тбилиси.

"Мы с вами знаем, что то, что ситуация, которая послужила триггером для этих народных волнений, повстанческих проявлений, не имеет никакого отношения к РФ. Речь шла о том, что грузинские власти инициировали и парламентарии там часть инициировали принятие закона наподобие американского. Россия ни при чём. Ни по форме, ни по сути", — подчеркнул Песков.