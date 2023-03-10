Кремль высказался о триггере повстанческих проявлений в Грузии
Песков: Ситуация, которая стала триггером волнений в Грузии, не имеет отношения к России
Ситуация, которая стала триггером волнений в Грузии, не имеет отношения к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, указав на риски провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии на фоне тревожной обстановки в Тбилиси.
"Мы с вами знаем, что то, что ситуация, которая послужила триггером для этих народных волнений, повстанческих проявлений, не имеет никакого отношения к РФ. Речь шла о том, что грузинские власти инициировали и парламентарии там часть инициировали принятие закона наподобие американского. Россия ни при чём. Ни по форме, ни по сути", — подчеркнул Песков.
Он отметил, что Москва не вмешивается во внутренние дела другой страны, однако видит, какие решения были приняты в отношении того, что законопроект об иноагентах снят с обсуждения.
Как сообщал Лайф, 6 марта в Тбилиси развернулись массовые протесты против законопроекта об иностранных агентах. Несмотря на это, 7 марта депутаты приняли документ в I чтении, чем вызвали новую волну недовольства. Участники митингов даже хотели прорваться в грузинский парламент, но их оттеснили и разогнали правоохранители. В итоге спустя двое суток беспорядков законопроект был отозван.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE