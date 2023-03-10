Митингующие в Тбилиси предъявили властям новые требования
В Тбилиси митингующие потребовали отставки правительства
Митингующие в центре Тбилиси озвучили новые требования к властям. Теперь они хотят отставки правительства и назначения внеочередных парламентских выборов. Об этом заявил один из активистов во время выступления на митинге.
"Мы выбираем европейское будущее, а данное руководство сходит с европейского пути. Необходимы внеочередные парламентские выборы и отставка правительства", — заявил протестующий.
Перед этим власти выполнили два требования митингующих. Закон об иностранных агентах, который и стал поводом для протестов, решено было отозвать. А также было принято решение освободить всех задержанных в ходе столкновений полиции с митингующими.
Напомним, 7 марта после того, как грузинские депутаты в первом чтении одобрили законопроект об иностранных агентах, люди вышли на митинг к зданию парламента. Президент поддержала действия протестующих, находясь в Соединённых Штатах. США пригрозили Грузии санкциями. В первый день спецназу удалось разогнать акцию протеста, однако она возобновилась 8 марта. Митингующие дали властям час на исполнение требований, а затем пошли на штурм парламента, который вскоре провалился. Столкновения затем продолжались всю ночь, а 9 марта власти пошли на встречу митингующим.
ТАСС \ ZURAB KURTSIKIDZE