Митингующие в Тбилиси предъявили властям новые требования

Митингующие в центре Тбилиси озвучили новые требования к властям. Теперь они хотят отставки правительства и назначения внеочередных парламентских выборов. Об этом заявил один из активистов во время выступления на митинге.

"Мы выбираем европейское будущее, а данное руководство сходит с европейского пути. Необходимы внеочередные парламентские выборы и отставка правительства", — заявил протестующий.