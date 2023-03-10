Песков: "Чья-то видимая рука" пытается добавить к протестам в Грузии антироссийские элементы

Россия фиксирует, что "чья-то видимая рука" пытается добавить к ситуации с протестами в Грузии антироссийские элементы, однако Москва не имеет никакого отношения к народным волнениям в Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Видим, что законопроект (об иноагентах, вызвавший протесты в Грузии. — Прим. Лайфа) снят с обсуждения. Но одновременно видим, что чья-то рука... Нельзя сказать, что невидимая, она видимая. Мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу, она не из Грузии обращается, а из Америки. И чья-то рука пытается добавить антироссийские элементы", — отметил представитель Кремля.