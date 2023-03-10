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10 марта, 09:50

Песков: "Чья-то видимая рука" пытается добавить к протестам в Грузии антироссийские элементы

Россия фиксирует, что "чья-то видимая рука" пытается добавить к ситуации с протестами в Грузии антироссийские элементы, однако Москва не имеет никакого отношения к народным волнениям в Тбилиси. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Видим, что законопроект (об иноагентах, вызвавший протесты в Грузии. — Прим. Лайфа) снят с обсуждения. Но одновременно видим, что чья-то рука... Нельзя сказать, что невидимая, она видимая. Мы видим, откуда президент Грузии обращается к своему народу, она не из Грузии обращается, а из Америки. И чья-то рука пытается добавить антироссийские элементы", — отметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это чревато провокациями, поэтому в Москве внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдают за ситуацией.

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Напомним, 6 марта в Тбилиси начались протесты против законопроекта об иностранных агентах. Тем не менее 7 марта депутаты всё-таки приняли документ в первом чтении, что вызвало новую волну недовольства: митингующие даже попытались прорваться в Парламент Грузии, а также зачем-то жгли флаги РФ. После двух суток беспорядков правящая партия страны отозвала из Парламента законопроект об иноагентах, а сегодня депутаты проголосовали во втором чтении против документа, таким образом сняв его с обсуждения.

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ТАСС / Александр Патрин

Александр Юнашев
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