США предостерегли Грузию от помощи России в обходе санкций

Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили предупредил, что государство не должно помогать России в обходе санкций. Информация следует из официального сообщения Белого дома.

"Они обсудили необходимость того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введённых США и коалицией", — сказано в сообщении.