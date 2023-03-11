США предостерегли Грузию от помощи России в обходе санкций
Советник Байдена Салливан предостерёг президента Грузии Зурабишвили от помощи России
Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили предупредил, что государство не должно помогать России в обходе санкций. Информация следует из официального сообщения Белого дома.
"Они обсудили необходимость того, чтобы Россия продолжала ощущать полную экономическую цену санкций, мер экспортного контроля и других экономических ограничений, введённых США и коалицией", — сказано в сообщении.
Также указано, что Салливан предупредил президента Грузии о том, что страна не должна быть "коридором для обхода санкций".
Накануне Салливан обсудил на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили ситуацию с протестами против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. В ходе неё Салливан заявил, что США намерены продолжать поддерживать Тбилиси в борьбе за "демократическое будущее". Напомним, 6 марта в Тбилиси вспыхнули протесты против законопроекта об иностранных агентах, который копирует аналогичный документ, действующий в США. После двух суток беспорядков правящая партия страны отозвала из парламента законопроект об иноагентах. 10 марта Парламент Грузии проголосовал против закона.
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