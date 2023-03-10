Помощник Байдена встретился с президентом Грузии из-за беспорядков в Тбилиси
Советник президента США обсудил с Зурабишвили протесты в Грузии из-за закона об иноагентах
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили ситуацию с протестами против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. Об этом рассказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Он подтвердил, что политики провели утром встречу, где затронули тему беспорядков в Грузии из-за "вызвавшего споры" документа. Также США намерены продолжать поддерживать Тбилиси в борьбе за "демократическое будущее", заметил Кирби.
"Мы рады, что это законодательство отозвано. Мы, конечно, продолжаем поддерживать демократическое будущее Грузии и её трансатлантические чаяния", — подчеркнул он.
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Напомним, 6 марта в Тбилиси вспыхнули протесты против законопроекта об иностранных агентах, который копирует аналогичный документ, действующий в США. Однако депутаты приняли проект в первом чтении, что вызвало недовольство, и митингующие попытались прорваться в Парламент Грузии, но их разогнал спецназ. Вашингтон пригрозил Тбилиси санкциями в случае принятия законопроекта об иноагентах. Тогда грузинские депутаты отклонили документ во втором чтении.
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