Помощник Байдена встретился с президентом Грузии из-за беспорядков в Тбилиси

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил на встрече с президентом Грузии Саломе Зурабишвили ситуацию с протестами против законопроекта об иноагентах в Тбилиси. Об этом рассказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Он подтвердил, что политики провели утром встречу, где затронули тему беспорядков в Грузии из-за "вызвавшего споры" документа. Также США намерены продолжать поддерживать Тбилиси в борьбе за "демократическое будущее", заметил Кирби.