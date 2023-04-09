СМИ узнали, каков был план ВСУ по Артёмовску

Некоторые из американских якобы секретных документов, всплывших в Сети на этой неделе, имеют отношение к ситуации в Артёмовске, который на Украине называют Бахмутом. Эти данные датированы концом февраля и началом марта. В них раскрывается оценка военным командованием обстановки в городе, царившей в тот период. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как сообщает издание, эти документы якобы являются оперативными сводками, которые составили в Объединённом комитете начальников штабов США, принимая за основу данные разведки. Согласно изложенной там информации, Америка следит за действиями высшего военного и политического руководства Незалежной, чтобы чётко понимать стратегию Киева.

"Украинские силы по состоянию на 25 февраля были практически окружены российскими войсками в Бахмуте", — цитирует часть документа NYT.

По данным главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова за тот период, положение ВСУ оценивалось как катастрофическое. Он предлагал развернуть элитные подразделения в Бахмуте на две недели под его командованием в надежде перекрыть российским войскам пути снабжения.