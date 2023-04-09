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9 апреля, 01:57

СМИ узнали, каков был план ВСУ по Артёмовску

NYT: Утечка данных Пентагона раскрыла планы ВСУ по Бахмуту

Некоторые из американских якобы секретных документов, всплывших в Сети на этой неделе, имеют отношение к ситуации в Артёмовске, который на Украине называют Бахмутом. Эти данные датированы концом февраля и началом марта. В них раскрывается оценка военным командованием обстановки в городе, царившей в тот период. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Как сообщает издание, эти документы якобы являются оперативными сводками, которые составили в Объединённом комитете начальников штабов США, принимая за основу данные разведки. Согласно изложенной там информации, Америка следит за действиями высшего военного и политического руководства Незалежной, чтобы чётко понимать стратегию Киева.

"Украинские силы по состоянию на 25 февраля были практически окружены российскими войсками в Бахмуте", — цитирует часть документа NYT.

По данным главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова за тот период, положение ВСУ оценивалось как катастрофическое. Он предлагал развернуть элитные подразделения в Бахмуте на две недели под его командованием в надежде перекрыть российским войскам пути снабжения.

В свою очередь, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец говорил, что единственный путь снабжения ВСУ к западу от Бахмута под артобстрелом, что фактически означает оперативное окружение. А командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский вообще хотел перебросить в Бахмут спецподразделение ГУР Kraken.

В Кремле прокомментировали утечку секретных документов Пентагона по Украине

В Кремле прокомментировали утечку секретных документов Пентагона по Украине

Ранее газета The New York Times обнаружила, что Пентагон расследует утечку в социальные сети секретных данных о ситуации на Украине. В Киеве опровергли достоверность опубликованных данных и заявили, что это фотошоп.

Обложка ©

Flickr / ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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