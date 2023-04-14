Сколько оружия ВСУ нужно для начала наступления Оглавление Карта боевых действий на Украине Сколько бригад есть у ВСУ для наступления Сколько танков есть на Украине Какая артиллерия есть у ВСУ Что будет с Украиной в 2023 году Эксперты всё больше сомневаются в успехе весеннего наступления ВСУ и сейчас пытаются оценить реальные возможности Киева. 26707 26707 Украинские военнослужащие ведут огонь из артиллерийской гаубицы. Обложка © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Дилемма зарубежных спонсоров Украины на данный момент заключается в том, что для нормальной подготовки наступления нужны годы, но тогда США и НАТО рискуют попасть в ловушку и пожертвовать собственными интересами. Время играет не на стороне Киева, и в ближайшее время США могут начать выбор между двумя вариантами. И ни один из них не является хорошим.

Карта боевых действий на Украине

12 апреля издание Asia times, проанализировав состояние украинской армии накануне наступления, сделало свой прогноз. Эксперт Йорктаунского института Стивен Брайен считает, что НАТО форсирует события, подталкивая Киев к наступлению, что может в перспективе обернуться против альянса. Если взглянуть на карту боевых действий на Украине, то можно обнаружить, что для наступления даже там, где активность невысока (например, Херсон), придётся потратить значительное количество подразделений, как это уже было летом 2022 года.

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Экс-советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича такие тонкости пока не смущают. Он заявил, что контрнаступлению мешает исключительно погода, а сама операция (и подразделения) готова на 90%. В итоге по одну сторону "баррикад" оптимизм Киева, по другую — пессимизм западных СМИ, включая The Wall Street Journal, всегда занимавших проукраинскую позицию.

Сколько бригад есть у ВСУ для наступления

По мнению BBC, чтобы добиться успеха, ВСУ нужно перейти к глубоким наступательным операциям, но, увы, для этого у них недостаточно ресурсов.

Из попавших в Интернет якобы секретных документов стало известно, что Киев собрал двенадцать бригад для наступления. Это 116-я, 47-я, 33-я, 21-я, 32-я, 37-я, 118-я, 117-я, 82-я бригады. Мало того что некоторые бригады находятся на нулевом уровне готовности, так ещё и, судя по документам, в большинстве подразделений сделан упор на колёсную технику. По данным Asia times, для наступления в этих бригадах собрано 90 польско-чешских БМП, 110 БМП Bradley (из 180 обещанных), 90 броневиков MaxxPro, 30 бронеавтомобилей Senator, 20 машин Bulldog, 21 машина Husky, 10 БТР 10 M113. Также присутствуют нидерландские БМП Viking c демонтированными пушками и БТР Stryker, которые невозможно использовать в первой волне наступления.

Украинские солдаты прячутся за двумя БМП Bradley под камуфляжем в Часове Яре, Донецкая область, Украина, 7 марта 2023 года. Фото © Getty Images / Andre Luis Alves / Anadolu Agency

В данном контексте разговоры о погоде уместны, ведь БТР и БМП слишком от неё зависят. Но наступление — это всегда тяжёлая гусеничная техника (БМП и танки). А с ней у ВСУ не всё так гладко.

Сколько танков есть на Украине

По данным Asia times, три из девяти бригад ВСУ в действительности собраны из старой советской техники, а у остальных соединений в данный момент на вооружении находится лишь неполный комплект западных вооружений.

116-я бригада имеет 16 танков Т-64 и 17 советских танков неустановленной марки (предположительно, Т-72). 47-я бригада оснащена 28 словацкими танками Т-55S.

У 117-й бригады 31 танк ПТ-91 (польский аналог Т-72), у 118-й — 28 единиц Т-72.

Танк ПТ-91. Фото © ТАСС / TOMS KALNINS

Хорошо заметно, что основной упор сделан на старые советские танки. Лишь одна из бригад с обещанными "Леопардами". При условии, что на один километр фронта нужно 15–27 танков при наступлении, а украинский фронт — свыше тысячи километров, для наступления нужно в десятки раз больше машин.

Какая артиллерия есть у ВСУ

Самоходной артиллерией оснащены практически все новые бригады, но есть небольшой нюанс. Больше всего орудий поставлено в 82-ю бригаду, но для вооружения этого подразделения нашлось лишь 24 105-миллиметровых лёгких буксируемых гаубиц M119.

Что касается некогда популярных на украинском фронте буксируемых гаубиц М777, то к ним тоже есть вопросы. Учитывая, что многие орудия из прошлогодних поставок уничтожены, а ремонт и обслуживание повреждённых орудий происходят крайне медленно, массовое использование этого вида вооружений под вопросом. Судя по новостям, сейчас ВСУ используют эти гаубицы в основном для обстрела мирных городов и сёл в ДНР. Кроме того, американские эксперты уверены: при наступлении эти гаубицы будут перемолоты российской авиацией.

Украинские военные в Харьковской области. Фото © ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

— Трудно понять, как 155-миллиметровое орудие сильно поможет в запланированном наступлении при условии, что эти артиллерийские орудия переживут российские авиаудары, — задаётся вопросом представитель Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

Что будет с Украиной в 2023 году

Американский военный эксперт Стивен Брайен резюмирует, что у ВС РФ с оружием (в том числе с производством боеприпасов), личным составом и тактикой дела обстоят гораздо лучше. Все необходимые выводы уже сделаны, на самых сложных участках, таких как Авдеевка или Артёмовск, давно применяется и передовое вооружение: авиабомбы УПАБ и ФАБ-1500 с блоком планирования и коррекции.

Провести в таких условиях полноценное наступление непросто, а для масштабного удара Киеву придётся ждать, пока ВПК США выйдет из пике, отправит Киеву танки Abrams, боеприпасы к HIMARS, восстановит ПВО Украины, когда будет достигнут консенсус по поставкам современных истребителей и будут решены другие спорные вопросы.

Высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS). Фото © Getty Images / Ezra Acayan

На это могут уйти годы. За это время ориентиры США и НАТО могут поменяться, так как на повестке уже маячит вопрос с Тайванем, а также вопрос укрепления границы НАТО с Россией, выросшей за счёт вступления Финляндии в НАТО. США хотят победы Украины, но так, чтобы всё случилось чудесным образом "здесь и сейчас".

Учитывая, что 14 месяцев конфликта истощили Европу, наступление ВСУ, а особенно его возможный провал, может подтолкнуть Запад к поиску вариантов для мирных переговоров с Россией.

Авторы Сергей Андреев