Почему на Украине снова говорят о создании ядерного оружия Оглавление Заявление Арестовича о ядерном оружии Ядерное оружие Украины Что сказал Зеленский о ядерном оружии Сколько нужно времени на создание ядерного оружия? В Киеве обозначили сроки создания собственной боеголовки. В прошлый раз такие разговоры привели к началу СВО. Что может случиться на данном этапе, если "украинская ядерная тема" станет трендом? 13151 13151 Ядерный взрыв. Обложка © Shutterstock

Через год после начала спецоперации на Украине снова предлагают вернуться к "дискуссии о ядерном статусе для поддержания безопасности в регионе". Пока идея не получила поддержки от США, Великобритании и других ядерных держав. Но не стоит забывать, что современная политическая обстановка делает возможным то, что ещё вчера казалось абсурдом.

Заявление Арестовича о ядерном оружии

ОТРК "Точка-У" Вооружённых сил Украины. Фото © Shutterstock / Giovanni Love

11 апреля экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев может создать ядерную бомбу за 6–9 месяцев. Затем он вставил ремарку, что Украине приходится выбирать между обладанием этим оружием и "необходимостью остаться в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов".

Прошлогоднее заявление Зеленского в Мюнхене о намерении приступить к созданию ядерного оружия стало одной из причин начала спецоперации.

Тогда зачем украинская сторона, пусть и с помощью человека, утратившего официальный статус, делает "ребрендинг" опасной темы? Это как минимум актуализирует дебаты на тему "Способен ли Киев реанимировать собственную ядерную программу, чем это может обернуться и как на это в случае чего придётся ответить?".

Ядерное оружие Украины

Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". Фото © Wikipedia / VoidWanderer

Вплоть до обретения независимости в 1991-м Украина была частью СССР и располагала ядерным оружием. Среди союзных республик она занимала второе место по потенциалу.

На Украине размещались не только баллистические ракеты, но и промышленность для разработки и производства такого оружия, а Харьков наряду с Москвой и Ленинградом был одним из центров советской ядерной программы.

Но в 1994-м Украина подписала Будапештский меморандум, лишившись ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и России и, как следствие, статуса ядерной державы.

Что сказал Зеленский о ядерном оружии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Jakub Porzycki / NurPhoto

После 2014 года вопрос о пересмотре Будапештского меморандума приобрёл политический характер.

В марте 2014-го ультранационалистический парламентский блок Верховной рады внёс на рассмотрение законопроект о восстановлении ядерного арсенала. В 2018-м экс-секретарь СНБО Александр Турчинов назвал Будапештский меморандум "исторической ошибкой".

Апогей наступил 19 февраля 2022-го, когда президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возобновить производство ядерного оружия. Затем началась российская спецоперация на Украине, и вопрос о ядерном оружии оказался подвешен в воздухе, поскольку значительная часть промышленного и военного потенциала в тех местах, где можно было бы производить, оказалась под прицелом ракет "Калибр" и "Искандер".

Апрель 2023-го начался с сожалений экс-президента США Билла Клинтона по поводу давления на Украину в 1994-м.

— Я чувствую личный вклад, потому что я заставил Украину согласиться на отказ от своего ядерного оружия, — отметил экс-президент США Билл Клинтон.

Затем последовал "вброс" Арестовича о "бомбе за 9 месяцев". Дыма без огня не бывает, но каковы сегодня шансы Украины обзавестись ядерными боеголовками? Единственная страна, которая смогла себе это позволить, — Северная Корея, которая вышла из МАГАТЭ в 1994-м, из ДНЯО в 2003-м, после чего создала ядерное оружие и провела шесть испытаний в 2006–2017 годах.

Сколько нужно времени на создание ядерного оружия?

Баллистическая ракета Р-36М (SS-18 Satan). Фото © Military-today.com

По словам экспертов, есть два способа сделать ядерную бомбу. Первый — использовать обогащённый уран с высоким содержанием изотопа 235U. Месторождения урана и урановые шахты есть в Кировоградской области. Доказательством того, что сырьё на Украине есть, стало подписание 12 апреля 2023 году украинским "Энергоатомом" соглашения о поставках уранового концентрата в Канаду.

Но, по данным BBC, ссылающейся на экспертов Одесского центра нераспространения ядерного оружия при Одесском университете имени И.И. Мечникова, Украина сейчас не занимается обогащением урана.

Для второго способа нужен плутоний-239. Но Украина не занимается переработкой ядерного топлива для получения плутония. Таким образом, ни урановый, ни плутониевый сценарий пока невозможны. Но тот факт, что в Институте ядерных исследований в Киеве есть экспериментальный ядерный реактор, говорит о том, что при желании разработки можно возобновить. Вот только сколько на это уйдёт времени?

— Речь идёт не о месяцах, а о годах. Чтобы сказать, сколько конкретно понадобится времени, нужно смотреть, какие там сохранились учёные, что с научной базой, с разработками, — отметил военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

К примеру, КНР на это понадобилось примерно 10 лет: от заявления Мао Цзэдуна о намерении создать такое оружие до появления первой китайской атомной бомбы на базе урана-235 и мощностью в 22 килотонны. Но в той программе участвовало 10 тысяч советских специалистов, которые также подготовили 12 тысяч китайских ядерщиков. СССР создал атомную бомбу за 4–5 лет, не считая сроков создания средств доставки. Если бы не работа разведки, на это могло уйти в два раза больше времени.

Если Украина захочет стать ядерной державой без посторонней помощи, ей понадобится примерно 20 лет, особенно с учётом текущего положения страны.

— Единственный вариант, как на Украине сейчас может появиться ядерное оружие, — под видом украинского, якобы украинского, оно может быть передано Киеву американцами, — отметил военный эксперт и доктор военных наук Константин Сивков.

Примечательно, что именно в США снова заговорили о "сожалениях в помощи при отказе" Киева от ядерного оружия. Публичные покаяния начались с подачи американского специалиста по ядерному разоружению Йона Вулфшталя, который ранее настаивал на денуклеаризации Северной Кореи. Как это вяжется с "общечеловеческими и общеевропейскими трендами", он не уточнил.

Зато подстраховался не хуже Арестовича, оговорившись, что предоставление Украине ядерного оружия приведёт мир к третьей мировой. Чтобы этого избежать, Вулфшталь предложил сначала добиться от России (и КНР), чтобы они "сокращали свои ядерные арсеналы". А пока что продолжать на Украине "войну на истощение". При этом о сокращении ядерных арсеналов в США речь, разумеется, не шла.

Соответственно, мечты Киева о собственном ядерном оружии, как и надежды Запада на ослабление ядерного потенциала РФ, держатся на очень зыбком основании. И судьба Украины по-прежнему решается неядерным оружием. Однако Киеву, когда он в следующий раз начнёт "фантазировать вслух" о лаврах ядерной державы, стоит помнить, что у России есть право ответного удара.

Авторы Сергей Андреев