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Регион
Опубликовано 11 апреля 2023, 09:13
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Арестович заявил о способности Украины "воссоздать" ядерное оружие за полгода

Арестович уверен, что Украина при желании создаст ядерное оружие за полгода

Алексей Арестович. Фото © Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko

Алексей Арестович. Фото © Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko

Украина способна произвести ядерное оружие менее чем за год, но ей это не нужно. Такое мнение озвучил экс-советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Мы восстановить его можем в течение шести-девяти месяцев. Но мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем", — сказал политик в интервью Василию Голованову.

По словам Арестовича, Украина намерена "остаться в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов", а не гнаться за обладанием ядерным вооружением.

Макрон призвал не допустить использования ядерного оружия на Украине
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Напомним, на Украине постоянно говорят о необходимости разместить на своей территории ядерные ракеты. В феврале прошлого года президент страны Владимир Зеленский пригрозил признать недействительным Будапештский меморандум об отказе Украины от ядерного оружия. А на сайте главы государства недавно была опубликована очередная петиция с требованием поставить на вооружение Украины ядерное оружие.

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Татьяна Миссуми
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