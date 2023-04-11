Арестович заявил о способности Украины "воссоздать" ядерное оружие за полгода
Арестович уверен, что Украина при желании создаст ядерное оружие за полгода
Алексей Арестович. Фото © Getty Images / SOPA Images / Oleksii Chumachenko
Украина способна произвести ядерное оружие менее чем за год, но ей это не нужно. Такое мнение озвучил экс-советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович.
"Мы восстановить его можем в течение шести-девяти месяцев. Но мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем", — сказал политик в интервью Василию Голованову.
По словам Арестовича, Украина намерена "остаться в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов", а не гнаться за обладанием ядерным вооружением.
Напомним, на Украине постоянно говорят о необходимости разместить на своей территории ядерные ракеты. В феврале прошлого года президент страны Владимир Зеленский пригрозил признать недействительным Будапештский меморандум об отказе Украины от ядерного оружия. А на сайте главы государства недавно была опубликована очередная петиция с требованием поставить на вооружение Украины ядерное оружие.