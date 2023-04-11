Арестович заявил о способности Украины "воссоздать" ядерное оружие за полгода

Украина способна произвести ядерное оружие менее чем за год, но ей это не нужно. Такое мнение озвучил экс-советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович.

"Мы восстановить его можем в течение шести-девяти месяцев. Но мы таким образом нарушим систему международных договоров, за соблюдение которых воюем", — сказал политик в интервью Василию Голованову.