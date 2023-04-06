Макрон призвал не допустить использования ядерного оружия на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал не допустить использования ядерного оружия в нынешнем конфликте на Украине. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам его сегодняшней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

"Франция разделяет позицию Китая по поводу того, что ядерное оружие должно быть исключено из этого конфликта. Это подразумевает соблюдение международных договоров в данной сфере", — отметил французский политик.