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25 февраля, 12:24

Макрон намерен посетить Китай и просит Пекин надавить на Москву ради мира на Украине

В начале апреля президент Франции Эмманюэль Макрон отправится с официальным визитом в Китай. Он призвал Пекин помочь оказать давление на Россию, чтобы найти пути прекращения конфликта на Украине, сообщает Agence France-Presse.

"Китай сейчас должен помогать нам оказывать давление на Россию, очевидно, чтобы она не использовала ни ядерное, ни химическое оружие", — заявил он.

Французский президент также одобрил инициативу Китая по установлению мира на Украине. Он считает, что мир невозможен без вывода войск РФ и соблюдения территориального суверенитета Незалежной.

"Я считаю, что тот факт, что Китай включается в усилия по обеспечению мира, — это хорошо", — добавил французский лидер.

Казахстан оценил план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Казахстан оценил план Китая по урегулированию конфликта на Украине

Ранее Лайф сообщал, что МИД Китая представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине, всего в документе 12 пунктов. Среди них призыв к прекращению боевых действий, возобновление диалога между Москвой и Киевом. Россия в ответ на план заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём. А ЕС раскритиковал призывы Китая.

Обложка ©

Wikipedia / Remi Jouan

Илья Суриков
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