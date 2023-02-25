Макрон намерен посетить Китай и просит Пекин надавить на Москву ради мира на Украине

В начале апреля президент Франции Эмманюэль Макрон отправится с официальным визитом в Китай. Он призвал Пекин помочь оказать давление на Россию, чтобы найти пути прекращения конфликта на Украине, сообщает Agence France-Presse.

"Китай сейчас должен помогать нам оказывать давление на Россию, очевидно, чтобы она не использовала ни ядерное, ни химическое оружие", — заявил он.

Французский президент также одобрил инициативу Китая по установлению мира на Украине. Он считает, что мир невозможен без вывода войск РФ и соблюдения территориального суверенитета Незалежной.