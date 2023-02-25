Макрон намерен посетить Китай и просит Пекин надавить на Москву ради мира на Украине
В начале апреля президент Франции Эмманюэль Макрон отправится с официальным визитом в Китай. Он призвал Пекин помочь оказать давление на Россию, чтобы найти пути прекращения конфликта на Украине, сообщает Agence France-Presse.
"Китай сейчас должен помогать нам оказывать давление на Россию, очевидно, чтобы она не использовала ни ядерное, ни химическое оружие", — заявил он.
Французский президент также одобрил инициативу Китая по установлению мира на Украине. Он считает, что мир невозможен без вывода войск РФ и соблюдения территориального суверенитета Незалежной.
"Я считаю, что тот факт, что Китай включается в усилия по обеспечению мира, — это хорошо", — добавил французский лидер.
Ранее Лайф сообщал, что МИД Китая представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине, всего в документе 12 пунктов. Среди них призыв к прекращению боевых действий, возобновление диалога между Москвой и Киевом. Россия в ответ на план заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём. А ЕС раскритиковал призывы Китая.
Wikipedia / Remi Jouan