Макрон верит в способность Китая повлиять на СВО благодаря сильным связям с Россией
Макрон верит, что Китай может сыграть важную роль в конфликте на Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Johannes Simon
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Китай способен сыграть главную роль в урегулировании украинского конфликта благодаря хорошим связям с Россией. Об этом он сказал в начале своего визита в КНР, выступая перед местным французским сообществом.
"Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь были подтверждены, может сыграть важную роль", — подчеркнул Макрон.
Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин находился в Москве с государственным визитом с 20 по 22 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны определили восемь важнейших направлений сотрудничества. Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что тоже хочет встретиться с лидером Китая, но уже в Киеве. Пекин проигнорировал предложение.