Макрон верит в способность Китая повлиять на СВО благодаря сильным связям с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Китай способен сыграть главную роль в урегулировании украинского конфликта благодаря хорошим связям с Россией. Об этом он сказал в начале своего визита в КНР, выступая перед местным французским сообществом.

"Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь были подтверждены, может сыграть важную роль", — подчеркнул Макрон.