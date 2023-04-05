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5 апреля, 09:16

Макрон верит в способность Китая повлиять на СВО благодаря сильным связям с Россией

Макрон верит, что Китай может сыграть важную роль в конфликте на Украине

<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Johannes Simon</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Getty Images / Johannes Simon

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Китай способен сыграть главную роль в урегулировании украинского конфликта благодаря хорошим связям с Россией. Об этом он сказал в начале своего визита в КНР, выступая перед местным французским сообществом.

"Китай, имеющий сильные связи с Россией, которые в последние дни вновь были подтверждены, может сыграть важную роль", подчеркнул Макрон.

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Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин находился в Москве с государственным визитом с 20 по 22 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страны определили восемь важнейших направлений сотрудничества. Глава Украины Владимир Зеленский сообщил, что тоже хочет встретиться с лидером Китая, но уже в Киеве. Пекин проигнорировал предложение.

Татьяна Миссуми
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