В США заподозрили Китай в изучении конфликта на Украине
NYT: Китай изучает опыт конфликта на Украине на случай эскалации вокруг Тайваня
Китай анализирует конфликт на Украине и изучает "косвенную борьбу" двух сверхдержав — России и США. Об этом пишет американская газета The New York Times. В публикации говорится, что Пекин считает происходящее "источником бесценных уроков" в области вооружения, разведки, сдерживания.
Газета изучила около ста китайских исследовательских работ и статей в СМИ, которые касаются боевых действий. Согласно выводам американских журналистов, китайские эксперты анализируют конфликт в поисках инноваций и тактик, которые могли бы помочь в случае военного противостояния из-за Тайваня.
В частности, аналитики КНР на фоне разработки своих гиперзвуковых ракет изучают, как Россия использует такое оружие. Кроме того, их интересует применение Вооружёнными силами Украины спутниковой сети Starlink для координации действий.
Отдельное внимание уделяется политике ядерного сдерживания. Как считает профессор Университета национальной обороны в Пекине Мэн Сянцин, стратегия России сыграла роль — США и НАТО не осмелились напрямую вмешаться в конфликт.
Напомним, ранее председатель КНР Си Цзиньпин свой первый с начала пандемии зарубежный визит совершил в Москву. Главы государств подписали ряд документов, в том числе заявление о планах экономического сотрудничества. Российский лидер отметил, что основной упор был на экономику, а также заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу плана по урегулированию конфликта на Украине.
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