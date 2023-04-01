В США заподозрили Китай в изучении конфликта на Украине

Китай анализирует конфликт на Украине и изучает "косвенную борьбу" двух сверхдержав — России и США. Об этом пишет американская газета The New York Times. В публикации говорится, что Пекин считает происходящее "источником бесценных уроков" в области вооружения, разведки, сдерживания.

Газета изучила около ста китайских исследовательских работ и статей в СМИ, которые касаются боевых действий. Согласно выводам американских журналистов, китайские эксперты анализируют конфликт в поисках инноваций и тактик, которые могли бы помочь в случае военного противостояния из-за Тайваня.

В частности, аналитики КНР на фоне разработки своих гиперзвуковых ракет изучают, как Россия использует такое оружие. Кроме того, их интересует применение Вооружёнными силами Украины спутниковой сети Starlink для координации действий.