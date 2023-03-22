Серьёзнее, чем Украина: Болтон указал на новую главную проблему Запада

То, что Россия и Китай формируют союз, является реальной проблемой для стран Запада, более серьёзной, чем украинский конфликт. Об этом газете The Telegraph заявил экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.



"И Китай, и Россия говорят, что это союз без границ, и я думаю, что они говорят это серьёзно. В этом настоящая проблема для Запада независимо от того, что произойдёт на Украине. Я думаю, что образуется ось Россия — Китай, к которой примыкают Иран и Северная Корея. Взгляните на карту, взгляните на географию. Нам необходимо относиться к этому серьезно", — заявил Болтон.

Он считает, что Запад должен начать пересматривать нынешнюю концепцию сдерживания, так как Китай становится угрозой не только в ядерной сфере, но и в конвенциональной. По мнению Болтона, НАТО необходимо прикладывать также больше усилий для противостояния России. Экс-советник президента США полагает, что Китай способен оказать РФ реальную военную помощь, даже не поставляя вооружение для спецоперации напрямую. Например, продавать оружие Белоруссии, из которой оно бы уже попадало в Россиию.

Болтон также оценил роль ООН в урегулировании украинского конфликта, заявив, что организация так и не сформулировала внятный ответ на конфликт, если не считать инициатив гуманитарного плана. По его мнению , органы ООН, которые принимают политические решения, уже какое-то время не работают, особенно это относится к Совету Безопасности.