Болтон: Байден хочет поражения России, но боится победы Украины

России удалось предотвратить решительный ответ США и их союзников по НАТО на украинский кризис. Запад показал отсутствие у него стратегических планов. Такую оценку нынешней ситуации дал экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В Wall Street Journal вышла его статья.

Болтон считает, что в НАТО "испугались угроз со стороны Москвы" по поводу эскалации кризиса. Байден же "не смог, да и не особо старался" помешать развитию конфликта. В результате Москве удалось "мастерски предотвратить ответ НАТО, который был бы достаточно решительным для того, чтобы обеспечить скорое и победоносное завершение конфликта".

"Байден хочет, чтобы Россия проиграла, но боится победы Украины", — пишет Болтон.

Он считает, что неоднозначные цели США по Украине и страх перед эскалацией со стороны России привели к тупику. Ситуацию для Запада усугубляют разногласия в НАТО о том, какое оружие поставлять Украине.

"Сегодняшняя политика Белого дома сводится к тому, что мы помогаем Украине обороняться, но не настолько, чтобы это имело слишком большой эффект", — полагает Болтон.