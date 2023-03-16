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16 марта, 01:36

Болтон: Байден хочет поражения России, но боится победы Украины

Болтон заявил, что Россия помешала ответу США и НАТО на украинский кризис

России удалось предотвратить решительный ответ США и их союзников по НАТО на украинский кризис. Запад показал отсутствие у него стратегических планов. Такую оценку нынешней ситуации дал экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В Wall Street Journal вышла его статья.

Болтон считает, что в НАТО "испугались угроз со стороны Москвы" по поводу эскалации кризиса. Байден же "не смог, да и не особо старался" помешать развитию конфликта. В результате Москве удалось "мастерски предотвратить ответ НАТО, который был бы достаточно решительным для того, чтобы обеспечить скорое и победоносное завершение конфликта".

"Байден хочет, чтобы Россия проиграла, но боится победы Украины", пишет Болтон.

Он считает, что неоднозначные цели США по Украине и страх перед эскалацией со стороны России привели к тупику. Ситуацию для Запада усугубляют разногласия в НАТО о том, какое оружие поставлять Украине.

"Сегодняшняя политика Белого дома сводится к тому, что мы помогаем Украине обороняться, но не настолько, чтобы это имело слишком большой эффект", — полагает Болтон.

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Напомним, что у Болтона теперь большие политические амбиции. Бывший помощник Трампа заявил о готовности баллотироваться в президенты Америки в 2024 году.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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