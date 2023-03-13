"Дальше будет только хуже": В США забили тревогу из-за промахов Байдена

Пока США во главе с нынешним президентом страны Джо Байденом бездействуют, Россия, Китай и Иран укрепляют союзы и наращивают боевую мощь. Такое заявление сделал бывший советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, если Вашингтон ничего не предпримет, то всё будет только хуже.

"Мы должны взять себя в руки, иначе дальше будет только хуже", — подчеркнул Болтон в эфире радиостанции WABC.

Экс-советник Трампа считает, что американские власти совершили большой промах при выводе войск из Афганистана, нанеся тем самым удар по интересам Штатов. По его мнению, Вашингтон должен серьёзнее подойти к политике нацбезопасности, чтобы "сохранить страну сильной и защищённой". Он также добавил, что Байден выделяет мало денег на модернизацию ВС США и "американцем это аукнется, если они не предпримут необходимые меры".