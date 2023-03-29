Путин заявил, что Россия и Китай наметили восемь важнейших направлений сотрудничества
Россия и Китай определили восемь важнейших направлений сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей. Так, вместе, например, с китайскими коллегами на прошлой неделе мы определили восемь важнейших направлений сотрудничества", — сказал глава государства на совещании с правительством.
Путин добавил, что в их число, в частности, входят "создание технологических партнёрств, взаимоувязанное развитие инфраструктуры, кооперация в финансовой сфере и реальном секторе".
Ранее глава государства рассказал, на что был сделан главный упор на недавних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве. Китайский лидер находился в столице РФ с государственным визитом с 20 по 22 марта.
LIFE / Павел Баранов