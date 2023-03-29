Путин заявил, что Россия и Китай наметили восемь важнейших направлений сотрудничества

Россия и Китай определили восемь важнейших направлений сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей. Так, вместе, например, с китайскими коллегами на прошлой неделе мы определили восемь важнейших направлений сотрудничества", — сказал глава государства на совещании с правительством.

Путин добавил, что в их число, в частности, входят "создание технологических партнёрств, взаимоувязанное развитие инфраструктуры, кооперация в финансовой сфере и реальном секторе".