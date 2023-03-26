Путин заявил, что Россия очень дорожит отношениями с Китаем
Россия понимает, в каком мире страна сейчас живёт, и очень дорожит отношениями с КНР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
"Мы понимаем, в каком мире мы живём. Мы очень дорожим нашими отношениями и уровнем, которых достигли за последние годы", — сказал российский лидер.
Путин отметил, что всегда было много желающих настроить Китай против СССР и России и наоборот.
Ранее президент РФ подчеркнул, что союз России и Китая не является военным и никоим образом не угрожает странам Запада, а сотрудничество двух стран полностью прозрачно.
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