Путин заявил, что Россия очень дорожит отношениями с Китаем

Россия понимает, в каком мире страна сейчас живёт, и очень дорожит отношениями с КНР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

"Мы понимаем, в каком мире мы живём. Мы очень дорожим нашими отношениями и уровнем, которых достигли за последние годы", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что всегда было много желающих настроить Китай против СССР и России и наоборот.